Flick chce tego gracza w Barcelonie. Laporta już o tym wie

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Martin Zubimendi

Martin Zubimendi priorytetem dla FC Barcelony

FC Barcelona myślami jest nie tylko przy przedłużeniu rejestracji Daniego Olmo oraz Pau Victora, ale też analizuje rynek transferowy, myśląc o wzmocnieniach, które mogą mieć miejsce latem. Ciekawymi wieściami w tej sprawie podzielił się Fichajes.net.

“Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Źródło przekonuje, że celem Katalończyków jest transfer z udziałem Martina Zubimendiego. Tym samym kolejny klub dołącza do gry o transfer z udziałem 25-latka. Wczesniej zainteresowanie nim wykazywały: Liverpool, Manchester City czy Real Madryt. Hiszpan wyróżnia się niezwykłą inteligencją taktyczna, a także umiejętnością rozprowadzania piłki i solidnością w działaniach w defensywie.

Jasne jest jednak, że ruch z udziałem Zubimendiego byłby dla Barcy bardzo kosztowany. Zawodnik ma w swoim kontrakcie wpisaną klauzulę odstępnego, wynoszącą mniej więcej 60 milionów euro. Mając na uwagę to, z jakimi ograniczeniami finansowymi zmaga się Barcelona, to może być duże wyzwanie dla giganta ligi hiszpańskiej.

Gdyby natomiast ruch z udziałem piłkarza doszedł do skutku, to byłby to zawodnik o profilu podobnym do Sergio Busquetsa. Tym samym Barca mogłaby w końcu znaleźć następcę dla byłego reprezentanta Hiszpanii.

25-latek ma kontrakt ważny z Realem Sociedad do końca czerwca 2027 roku. W tym sezonie Zubimendi wystąpił łącznie w 21 spotkaniach. Zdobył w nich jedną bramkę i zaliczył w nich dwie asysty.

