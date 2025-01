FC Barcelona szykuje się do rozstania z Ronaldem Araujo. Tymczasem serwis Fichajes.net przekazał trzy konkretne powody, które mają wpływ na decyzję zawodnika o zmianie klubu.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Ronaldo Araujo żegna się z FC Barceloną

FC Barcelona praktycznie jest o krok od pożegnania się z Ronaldem Araujo. Tymczasem według informacji portalu Fichajes.net trzy konkretne powodu mają wpływ na decyzję reprezentanta Urugwaju o zmianie barw klubowych.

Araujo trafił do ekipy z Camp Nou w sierpniu 2018 roku za blisko pięć milionów euro. Co prawda umowa piłkarza z Katalończykami obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Niemniej w przyszłym tygodniu najpewniej przygoda gracza z Barceloną dobiegnie końca. Araujo ma związać swoją przyszłość z Juventusem.

Trzy konkretne powodu miały wpływ na ruch z udziałem piłkarza. Po pierwsze Araujo nie chciał przedłużać swojej umowy z Barcą, uważając, że warunki zaproponowane mu przez klub nie spełniały jego oczekiwać. Drugi czynnik to fakt, że Katalończycy nie chcieli rozstawać się z zawodnikiem na zasadzie wolnego transferu, więc trwające okno transferowe jest praktycznie ostatnią szansą na to, aby otrzymać rozsądne pieniądze za transfer z udziałem zawodnika. W końcu trzeci powód to finalizowanie rozmów z Jontahanem Tahem w sprawie wzmocnienia Barcy. Kwestią czasu wydaje się, gdy ruch z udziałem reprezentanta Niemiec zostanie ogłoszony oficjalnie. Tym samym już praktycznie został wybrany następca zawodnika.

Barca swoje pierwsze spotkanie ligowe w 2025 roku rozegra już 15 stycznia. Zmierzy się wówczas z Betisem. Zanim jednak do tego dojdzie, to Blaugranę czeka starcie finałowe o Superpuchar Hiszpanii.

