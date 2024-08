PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Deco leci do Lipska, Barcelona zwiększa ofertę za Olmo

FC Barcelona, choć letnie okno transferowe trwa ponad miesiąc, wciąż nie dokonała kluczowych wzmocnień. Pierwotnie celem Blaugrany na lato był Nico Williams, lecz piłkarz wstrzymuje się z podjęciem decyzji. W związku z tym władze klubu zniecierpliwieni brakiem odpowiedzi postanowili przedefiniować swoje plany związane z transferami. Najważniejsze osoby w klubie, czyli Hansi Flick, Joan Laporta oraz Deco skupili się na pozyskaniu Daniego Olmo z RB Lipska.

Jak poinformował Fabrizio Romano w poniedziałek w Lipsku pojawił się zarówno Olmo, jak i jego agent. Co więcej, hiszpańskie media donosiły, że w Niemczech przebywa również dyrektor sportowy Dumy Katalonii. Jak zaznacza włoski dziennikarz Deco odbędzie dziś (6 sierpnia) kluczowe rozmowy ws. transferu reprezentanta Hiszpanii. FC Barcelona jest gotowa, aby podnieść ofertę transferu zgodnie z życzeniem RB Lipska. Choć nie wiadomo do końca, czy Katalończycy spełnią wszystkie wymagania finansowe Byków, to z pewnością taki ruch zbliża ich nieco do ostatecznej finalizacji transakcji w nadchodzących tygodniach.

Warto zaznaczyć, że pierwsza propozycja Barcelony została kategorycznie odrzucona przez Lipsk. W temacie negocjacji wypowiedział się nawet Marco Rose, czyli szkoleniowiec niemieckiego zespołu. Zdaniem 47-letniego trenera każdy klub powinien być świadomy wartości Olmo i złożyć ofertę odpowiadającą jego umiejętnościom.

Dani Olmo ma za sobą bardzo udane miesiące, bowiem niedawno wraz z reprezentacją Hiszpanii został Mistrzem Europy. La Furia Roja w wielkim finale pokonała (2:1) reprezentację Anglii. Środkowy pomocnik na turnieju rozegrał 6 spotkań, w których zdobył 3 bramki i zanotował 2 asysty.