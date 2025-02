fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Vitor Roque może wrócić do Brazylii

FC Barcelona w momencie, gdy pozyskiwała Vitora Roque wiązała duże nadzieje z Brazylijczykiem. Początek w klubie z Camp Nou zawodnik miał udany. Niemniej po kilku miesiącach finalnie piłkarz został wypożyczony do Realu Betis, aby móc liczyć na większą liczbę minut na boisku. Ostatnio gracz stracił jednak na znaczeniu, więc przyszłość Vitora Roque stała się niepewna. Zatem niewykluczone, że w grę wchodzi nawet przerwanie wypożyczenia zawodnika do Biało-zielonych. Ciekawe wieści dotyczące piłkarza przekazał Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że Brazylijczyk może niebawem zmienić klub, a chęć sfinalizowania transakcji z udziałem Vitora Roque ma wykazywać Palmeiras. Brazylijska ekipa ma uważać ewentualne pozyskanie piłkarza jako kluczowe w kontekście poprawy jakości w drużynie. Interesujące jest to, że sam piłkarz też z optymizmem podchodzi do tematu powrotu do ojczyzny. W związku z tym, że jeśli wszystkie strony osiągnąć porozumienie, to może zostać sfinalizowany ciekawy ruch.

19-letni gracz trafił do Barcy w styczniu 2024 roku, kosztując 30 milionów euro. Z kolei latem minionego roku trafił na wypożyczeniu do Realu Betis. W tej kampanii ogólnie jednokrotny reprezentant Brazylii wystąpił w 31 meczach. Strzelił w nich siedem goli i zaliczył dwa kluczowe podania. Zawodnik na dzisiaj jest wyceniany na 20 milionów euro. Okazję na poprawę bilansu może otrzymać w czwartek, gdy Andaluzyjczycy w Lidze Konferencji zagrają z KAA Gent. Mecz zacznie się o godzinie 18:45.