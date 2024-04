Fani Realu zaniepokojeni formą Mbappe

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe jest krytykowany za słaby występ

PSG przegrało w środę z Barceloną

Mbappe ma trafić po sezonie do Realu

Mbappe zawiódł w meczu z Barceloną

Kibice Realu Madryt ostrzyli sobie zęby na występ Kyliana Mbappe przeciwko Barcelonie w Lidze Mistrzów. Gwiazdor PSG nie oddał jednak ani jednego celnego strzału, a jego zespół przegrał na własnym boisku 2:3.

Część kibiców Realu Madryt zastanawia się czy transfer tego zawodnika do stolicy Hiszpanii to rzeczywiście strzał w dziesiątkę. Mundo Deportivo przytacza komentarze fanów, którzy zauważyli, że to nie pierwszy mecz o wysoką stawkę, gdy Mbappe był niewidoczny.

Pojawiły się nawet komentarze, że Królewscy zrobiliby lepiej, gdyby zamiast po Francuza zaczęli zabiegać o Erlinga Haalanda z Manchesteru City.

Zgodnie z doniesieniami mediów Mbappe ma przenieść się do Madrytu po sezonie. Piłkarz ma już porozumienie z klubem w sprawie swojego kontraktu. Real nie potwierdził na razie oficjalnie tego transferu.