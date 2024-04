Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Ewa Pajor latem 2024 roku może odejść z Wolfsburga

Reprezentantka Polski przykuwa bowiem uwagę kilku klubów

Napastniczka znajduje się na celowniku m.in. Manchesteru United

Ewa Pajor łączona z Manchesterem United

Ewa Pajor to jedna z najlepszych piłkarek na świecie. 27-letnia napastniczka od 2015 roku z powodzeniem występuje w żeńskiej drużynie Wolfsburga. Niewykluczone, że napastniczka w najbliższym letnim okienku transferowym zmieni otoczenie.

Jak bowiem informuje niemiecki portal “WAZ”, poważne zainteresowanie polską zawodniczką wykazuje Manchester United, który ma się przymierzać do aktywowania klauzuli odstępnego znajdującej się w kontrakcie Ewy Pajor z Wilczycami. Wynosi ona 500 tysięcy euro, a to oznacza, że doszłoby do najdroższej sprzedaży w historii kobiecej Bundesligi.

Byłą piłkarkę Medyka Konin w przeszłości łączono również z Paris Saint-Germain. Przyszłość 27-latki powinna wyjaśnić się przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025.