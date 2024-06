Everton może uprzedzić Milan. Chodzi o piłkarza Chelsea

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Armando Broja

Armando Broja może zamienić Chelsea na Everton

Armando Broja ma za sobą sezon, w którym grał w Fulham. W ekipie z Craven Cottage piłkarz był na wypożyczeniu do lutego do końca maja. Tymczasem ostatnio nie brakuje chętnych na transfer z udziałem napastnia. Swego czasu pojawiały się informacje, że 21-krotny reprezentant Albanii może zasilić szeregi AC Milan. Ostatnio jednak inny przedstawiciel Premier League włączył się do gry o zawodnika. TalkSport podał, że Everton jest zainteresowany pozyskaniem 22-latka.

Sternicy The Toffeees mają aktualnie prowadzić zaawansowane rozmowy w sprawie transferu z udziałem zawodnika. Przedstawiciel; Premier League jest gotowy wyłożyć na transakcje nawet 30 milionów funtów. Na tego typu transakcje nie mogą sobie pozwolić sternicy wicemistrzów Serie A.

Broja to wychowanek Tottenhamu Hotspur, który do Chelsea trafił latem 2009 roku. Obecny kontrakt zawodnika z ekipą ze Stamford Bidge obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. W ostatnim sezonie piłkarz wystąpił łącznie w 27 spotkaniach. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył jedna asystę. Z kolei w drużynie narodowej strzelił pięć goli w 21 występach. Debiut w reprezentacji Albanii zaliczył natomiast we wrześniu 2020 roku.

Broja w swoim piłkarskim CV ma też Vitesse Arnhem czy Southampton. Do obu tych ekip był wypożyczany.

