IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Jarrad Branthwaite

Jarrad Branthwaite znalazł się na celowniku Realu Madryt, Manchesteru United i Tottenhamu Hotspur

To sprzyja Evertonowi FC, który ustalił bardzo wysoką cenę za podopiecznego

The Toffees liczą na to, że wymienione kluby zaczną się licytować o usługi 21-latka

Everton liczy na spory zarobek w letnim okienku

Jarrad Branthwaite świetnie radził sobie już podczas niedawnego wypożyczenia do PSV Eindhoven. Po powrocie do Evertonu FC, młody środkowy obrońca nie pokazał po sobie, jakoby odczuł różnicę poziomów. Obecnie wygląda na jednego z najlepszych młodych zawodników na swojej pozycji w całej Premier League.

Zresztą, wiele o umiejętnościach 21-latka mówi fakt, że trafił na radar Realu Madryt. Królewscy poszukują stopera na lata, który pozwoli zabetonować tę pozycję na spółkę z Ederem Militao, gdy ten wróci do zdrowia. Los Blancos będą mieć jednak nie lada rywalizację. Jak informował Football Insider, o Branthwaite’a zabiegają także takie marki, jak Manchester United oraz Tottenham Hotspur. To ponoć właśnie Koguty są najbardziej zdeterminowane, by zakontraktować defensora.

W to graj The Toffees. Według GiveMeSport, zespół z Liverpoolu liczy na to, że latem rozgorzeje licytacja o usługi ich podopiecznego. Everton ustanowił cenę stu milionów euro za piłkarza. Wydaje się mało prawdopodobne, by choć zbliżono się do tej kwoty, ale jedno jest pewne – na Goodison Park spłynie kilka bardzo lukratywnych przelewów.

Branthwaite rozegrał w tym sezonie 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił jedną bramkę w Premier League.

