Haaland typowany na następcę Rodrygo lub Viniciusa w Realu

W ostatnich miesiącach Rodrygo Goes oraz Vinicius Junior są rozchwytywani na rynku transferowym. Pierwszy z wymienionych piłkarzy jest łączony z Manchesterem City, a drugi zawodnik stał się głównym celem Saudyjczyków. Póki co Real Madryt nie musi się martwić o przyszłość swoich gwiazd, gdyż deklarują one ogromne przywiązanie do stołecznego klubu. W każdej chwili sytuacja może jednak ulec zmianie, a Królewscy chcą być przygotowani na taki scenariusz.

Jak donosi w niedzielny wieczór hiszpański serwis “Fichajes.net” w związku z tym włodarze Los Blancos bacznie monitorują sytuację Erlinga Haalanda. Zdaniem wspomnianego portalu Real Madryt byłby gotowy złożyć ofertę w wysokości 200 mln euro za norweskiego napastnika, ale tylko w przypadku odejścia jednego z Brazylijczyków. Wówczas formacja ofensywna zdobywcy poprzedniej edycji Ligi Mistrzów będzie bowiem potrzebowała poważnego wzmocnienia.

Erling Haaland najprawdopodobniej byłby otwarty na przeprowadzkę na Santiago Bernabeu, ponieważ jego marzeniem jest gra w Hiszpanii. W przeszłości spekulowano nawet, że w jego umowie z drużyną Obywateli znajduje się specjalna klauzula odstępnego, która jest aktywna tylko dla Realu Madryt. 24-letni snajper z powodzeniem występuje w angielskim zespole od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na Etihad Stadium za 60 milionów euro z Borussii Dortmund.

Norweski gwiazdor zdobył 104 bramki i zaliczył 14 asyst w 112 spotkaniach rozegranych w koszulce Manchesteru City. Aktualna umowa wychowanka Bryne FK z mistrzem Premier League obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.