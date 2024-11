Eriksen odejdzie z Man United? Interesuje się nim klub grający w Lidze Mistrzów

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen w Celticu? Problemem mogą okazać się finanse

Celtic pracuje nad transferem Christiana Eriksena. Jednak problemem są wysokie zarobki 32-letniego Duńczyka, które wynoszą aż 150 tysięcy funtów tygodniowo. To kwota, której klub nie jest w stanie zaoferować, co może uniemożliwić przeprowadzenie transferu w styczniu.

Trener Brendan Rodgers chce wzmocnić skład, aby zwiększyć szanse Celticu w rywalizacji w Lidze Mistrzów. Doświadczenie Eriksena w europejskich rozgrywkach mogłoby okazać się bezcenne.

Duński pomocnik w bieżącym sezonie wystąpił w 14. meczach dla Manchesteru United i wciąż odgrywa ważną rolę w drużynie. Jego kontrakt z Czerwonymi Diabłami wygasa jednak 30 czerwca 2025 roku, co może otworzyć mu drzwi do odejścia z klubu jako wolny agent.

Według doniesień Fabrizio Romano, angielski klub najprawdopodobniej zakończy współpracę z Eriksenem po tym sezonie. Duńczyk może zdecydować się poczekać na oferty od innych klubów.

Christian Eriksen dołączył do Manchesteru United w 2022 roku i od tamtej pory rozegrał 86 spotkań dla zespołu. Choć jego transfer do Celticu w styczniu wydaje się mało prawdopodobny, szkocki klub być może powróci do tematu w letnim okienku transferowym.

