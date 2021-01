Paris Saint-Germain może poprawić trudną sytuację finansową Barcelony. Mistrzowie Francji są bowiem zainteresowany pozyskaniem brazylijskiego obrońcy Emersona, który należy do Dumy Katalonii, ale aktualnie występuje na zasadzie wypożyczenia w Realu Betis.

Jak informuje Sport dyrektor sportowy francuskiego klubu Leonardo chciałby sprowadzić 22-letniego zawodnika na Parc des Princes. Według katalońskiego dziennika PSG jest gotowe wyłożyć za piłkarza nawet 25 milionów euro.

Emerson przekonał do siebie francuski klub dobrymi występami w Realu Betis. W obecnym sezonie zawodnik wystąpił w 14 ligowych spotkaniach drużyny prowadzonej przez Manuela Pellegriniego. Teraz jest jednym z kandydatów do wzmocnienia Paris Saint-Germain od nowego sezonu.

FC Barcelona z szansą na zysk

Jeżeli doniesienia Sportu w sprawie kwoty transferu będą miały pokrycie w rzeczywistości, będzie to bardzo dobra wiadomość dla Barcelony. Taka operacja przyniosłaby klubowi z Camp Nou z zysk w wysokości co najmniej dziesięciu milionów euro. To duża kwota biorąc pod uwagę fakt, że Emerson nie miał okazji do debiutu w katalońskim zespole.

FC Barcelona pozyskanie Emersona ogłosiła w styczniu 2019 roku, wykładając za niego za 12 milionów euro. Piłkarz od razu został jednak wypożyczony do Realu Betis, który wziął również na siebie część kosztów. Umowa między klubami daje możliwość Barcelonie skrócenie okresu wypożyczenia, pod warunkiem wypłacenia rekompensaty. Kataloński klub rozważał taki ruch latem ubiegłego roku, ale ostatecznie zdecydował się na sprowadzenie Sergino Desta.

W trakcie dotychczasowego pobytu w Realu Betis Emerson rozegrał na boiskach La Liga 53 spotkania, zdobywając trzy gole i dokładając do tego siedem asyst.