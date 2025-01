Eintracht znalazł następcę Marmousha. Padł rekord transferowy

Eintracht Frankfurt oficjalnie potwierdził sprowadzenie Elyego Wahiego z Olympique'u Marsylia. To najdroższy transfer w historii tego niemieckiego klubu. 22-letni Francuz w drużynie Orłów zastąpi Omara Marmousha, który przeszedł do Manchesteru City.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Omar Marmoush

Oficjalnie: Elye Wahi związał się z Eintrachtem Frankfurt

Eintracht Frankfurt poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Elyego Wahiego z Olympique’u Marsylia. 22-letni napastnik dołączył do niemieckiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Kwota tej transakcji wyniosła 26 milionów euro, co oznacza, że padł nowy rekord transferowy Orłów. Młodzieżowy reprezentant Francji zaliczył testy medyczne, a następnie związał się z nowym pracodawcą długoterminowym kontraktem, obowiązującym do 30 czerwca 2030 roku.

Tym samym ekipa z Bundesligi znalazła następcę Omara Marmousha, który za 75 milionów euro przeprowadził się do Manchesteru City. Egipski snajper był największą gwiazdą Eintrachtu Frankfurt w obecnym sezonie, zdobywając 20 bramek i notując 14 asyst. Tak więc Elye Wahi stoi przed bardzo trudnym zadaniem, jakim bez wątpienia będzie wejście w buty niezwykle skutecznego atakującego. 22-latek powinien stworzyć duet ze swoim rodakiem – Hugo Ekitike – który w niemieckiej drużynie gra od roku.

Elye Wahi przywdziewał trykot Olympique’u Marsylia od sierpnia 2024 roku, gdy przeniósł się na Stade Velodrome za 25 milionów euro z RC Lens. Wychowanek SM Caen nie spełnił oczekiwań w zespole Olimpijczyków, dlatego bez żalu został sprzedany. W aktualnej kampanii francuski napastnik rozegrał 14 meczów, strzelił 3 gole oraz zaliczył 1 asystę.