PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior w ciągu kilkudziesięciu godzin zostanie ogłoszony nowym piłkarzem Arsenalu. Co tym transferze mówi się w Anglii? Sam Blitz, ekspert Sky Sports, skomentował ten ruch.

Jakub Kiwior zostanie zawodnikiem Arsenalu

Jak transfer Polaka oceniają eksperci?

O przenosinach 22-latka na The Emirates wypowiedział się Sam Blitz ze stacji Sky Sports

Arteta chce zwiększyć konkurencję. Kiwior pasuje do jego wymagań

Dlaczego Arsenal sięga po Kiwiora? – Istnieje powód, dla którego Kanonierzy chcą zapewnić konkurencję Gabrielowi, środkowemu obrońcy. Brazylijski defensor grał dla Kanonierów każdą minutę w tym sezonie Premier League – i każdą minutę we wszystkich rozgrywkach od przerwy spowodowanej mundialem – tłumaczy Sam Blitz. – Mikel Arteta wie, że zbyt dużo występów w przypadku młodszych zawodników może prowadzić do słabszej dyspozycji pod koniec ligowej kampanii. Na przykład w zeszłym sezonie nie było wystarczającej konkurencji dla Bukayo Saki i zakończył on zmagania w Premier League z zerowymi dorobkiem po stronie bramek i asyst z otwartej gry w ostatnich dziesięciu meczach – dodał ekspert Sky Sports.

Transfer reprezentanta Biało-Czerwonych na The Emirates budzi niemałe zdumienie, jednak wydaje się w pełni uzsadaniony – Kiwior zniknął z radarów w Serie A i niewielu fanów zauważyło go podczas Mistrzostw Świata, gdzie rozpoczynał każdy mecz dla Polski, która przegrała z Francją w 1/8 finału. 22-latek wydaje się pasować do defensywy Arsenalu, ma szeroki zakres podań i może pochwalić się umiejętnością dobrej gry pod presją – a także odpowiada profilowi wiekowemu nowych zawodników, jaki preferuje Mikel Arteta – zakończył Blitz.