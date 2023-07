IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Edinson Cavani

Edinson Cavani latem może opuścić szeregi Valencii

Urugwajczyk zatem jest bliski zmiany barw klubowych

Boca Juniors jest poważnie zainteresowane jego transferem

Edinson Cavani w kręgu zainteresowań Boca Juniors

Z informacji przekazanych przez portal “Diario Ole” wynika, że Valencia nie wiąże przyszłości z Edinsonem Cavanim i będzie chciała się go latem pozbyć. Hiszpański klub jest związany kontraktem z Urugwajczykiem jeszcze do końca czerwca przyszłego roku, dlatego są gotowi go sprzedać za symboliczną opłatą.

Wcześniej wspomniany portal donosi również, że Edinson Cavani może obrać dość zaskakujący kierunek, bowiem znalazł się w kręgu zainteresowań Boca Juniors. Na ten moment argentyński klub jeszcze nie poczynił starań w celu pozyskania 36-latka, ale w nadchodzących dniach sytuacja może ulec zmianie.

Edinson Cavani w minionej kampanii rozegrał łącznie 28 spotkań w koszulce Valencii. W tym czasie udało mu się siedmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zanotować dwie asysty.

