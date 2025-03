Mourinho chce piłkarza Manchesteru City! To byłby hit

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Ederson zamieni Manchester City na Fenerbahce?

Fenerbahce najprawdopodobniej nie zdobędzie w tym sezonie mistrzowskiego tytułu. Traci do liderującego Galatasaray dziewięć punktów, a do końca rozgrywek pozostało już niewiele. Jose Mourinho nie spełnił pokładanych w nim nadziei, ale jego przyszłość nadal jest w Stambule. Klub nie zamierza go zwalniać, więc ten przygotowuje się do rywalizacji w kolejnej kampanii. Uważa, że jego zespół musi zostać poważnie wzmocniony, jeśli chce stanowić realną konkurencję dla Galatasaray.

Portugalski szkoleniowiec celuje w ciekawe nazwiska. “Fanatik” informuje, że na jego liście życzeń znalazł się Ederson, wciąż uważany za jednego z najlepszych bramkarzy świata. Obecny sezon nie jest szczególnie udany dla Brazylijczyka, więc Manchester City rozważa zastąpienie go kimś innym. Za faworyta uważany jest Diogo Costa, który dysponuje szeregiem cech pożądanych przez Pepa Guardiolę. Jego transfer może oznaczać, że Ederson pożegna się z Etihad Stadium.

Od dłuższego czasu Ederson jest łączony z Arabią Saudyjską. Na radarach ma pojawić się nowa opcja, gdyż Mourinho poprosił już zarząd Fenerbahce o wykorzystanie sytuacji i sprowadzenie utytułowanego bramkarza.

31-latek w tym sezonie zaliczył 29 występów, siedmiokrotnie zachowując czyste konto. Puścił w tym czasie 44 bramki. Manchester City przeżywa największy kryzys od lat, co wpływa również na dyspozycję i statystyki brazylijskiego bramkarza. W Turcji mógłby spokojnie się odbudować.