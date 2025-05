Dybala odrzucił gigantyczne pieniądze saudyjskich klubów. Teraz mówi dlaczego

Paulo Dybala zdradził, dlaczego odrzucił rekordową ofertę z Arabii Saudyjskiej, mimo że propozycja finansowa robiła ogromne wrażenie. W rozmowie ze „Sports Illustrated” Argentyńczyk przyznał, że pieniądze skłaniały do refleksji, lecz kluczowe były dla niego inne wartości.

Dybala wybrał Rome, a nie miliony z Arabii

Paulo Dybala był o krok od podpisania rekordowego kontraktu w Arabii Saudyjskiej. Kwoty oferowane Argentyńczykowi mogły ustanowić historyczne standardy, ale ostatecznie napastnik AS Romy postawił na coś zupełnie innego – więź z klubem, kibicami i życiem w Rzymie. Choć propozycja finansowa była kusząca, La Joya wybrał pozostanie w miejscu, gdzie czuje się szczęśliwy zarówno on sam, jak i jego rodzina.

– Nie będę kłamał, to były naprawdę ogromne sumy, które skłaniają do głębokiego namysłu – wyznał Dybala w rozmowie ze „Sports Illustrated”. – Jednak prawda jest taka, że jestem tutaj, w Romie, bardzo szczęśliwy. Moja rodzina także jest zadowolona z życia w Rzymie, co miało ogromny wpływ na moją decyzję.

Argentyńczyk podkreślił, jak istotna była opinia najbliższych, szczególnie żony i matki. – Szczęście mojej żony jest również moim szczęściem. Gdybyście zapytali moją mamę, ona najmniej chciała mojego wyjazdu – dodał.

Decyzję Dybali wzmocniła niesamowita więź z fanami Giallorossich, którą poczuł już od pierwszego dnia pobytu w klubie. Wspominając swoje powitanie przez 20 tysięcy kibiców, przyznał: – To był jeden z nielicznych momentów w życiu, kiedy nogi naprawdę mi drżały. Kibice zaskoczyli mnie swoją pasją i oddaniem. Wtedy właśnie uświadomiłem sobie, że muszę pracować dwa razy ciężej, by odwdzięczyć się im za to wyjątkowe powitanie.