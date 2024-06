dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Guirassy wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym

AC Milan pilnie poszukuje nowego napastnika przy okazji letniego okienka transferowego, chcąc zastąpić Olivera Girouda, który przenosi się do Los Angeles FC. Rossoneri zidentyfikowali kilka interesujących opcji, a wśród rozważanych zawodników znaleźli się Joshua Zirkzee z Bologni, Benjamin Sesko z RB Lipsk oraz Santiago Gimenez z Feyenoordu, jednak żaden z nich nie jest tani. To skłoniło Giorgio Furlaniego i Geoffrey’a Moncadę do skupienia się na Serhou Guirassym.

Według wtorkowego wydania “Corriere dello Sport”, Milan nie jest jedynym klubem poważnie zainteresowanym transferem napastnika Vfb Stuttgart. Borussia Dortmund również jest głodna pozyskania 28-letniego gracza podczas letniego okienka transferowego.

Guirassy zabłysnął w Stuttgarcie w tym sezonie, strzelając 30 goli i notując trzy asysty w 30 występach w Bundeslidze i Pucharze Niemiec. 28-latek ma w swoim kontrakcie klauzulę wykupu w wysokości 17,5 miliona euro, a Dortmund już nawiązał kontakt z jego otoczeniem, aby poznać jego wymagania płacowe oraz wysokość prowizji dla agenta.

Serhou Guirassy to nazwisko, które wzbudza wiele emocji na rynku transferowym. Jego imponująca forma w Stuttgarcie przyciągnęła uwagę czołowych klubów, a rywalizacja o jego podpis może być zacięta. Milan i Borussia Dortmund muszą teraz przekonać zawodnika, że ich oferta jest najlepsza, a ponadto muszą mieć na uwadze, że w każdej chwili do walki o tego gracza może włączyć się kolejny klub.

