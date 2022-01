Pressfocus Na zdjęciu: Denis Zakaria i Atakan Karazor

Denis Zakaria latem będzie wolnym zawodnikiem. Szwajcar nie narzeka jednak na brak zainteresowania i zimowy transfer jest prawdopodobny.

Najpóźniej latem Denis Zakaria zmieni klub

O pozyskanie Szwajcara zabiegało wiele zespołów

Na placu boju pozostały trzy drużyny

Borussia Moenchengladbach to jedno z największych rozczarować w tym sezonie Bundesligi. Źrebaki dysponują niezłą kadrą, ale bliżej im do strefy spadkowej, niż walki o europejskie puchary. To sprawia, że czołowi piłkarze myślą o opuszczeniu klubu.

Wiadomo już, że latem Moenchengladbach opuszczą Matthias Ginter i Denis Zakaria. Obaj nie przedłużą wygasających w czerwcu kontraktów. Niemiec łączony jest z przenosinami do Interu Mediolan. Szwajcar był zaś rozważany przez Juventus. 25-latek nie trafi jednak do Turynu.

W grze o sprowadzenie reprezentanta Szwajcarii pozostały trzy kluby. Wśród nich jest Liverpool. The Reds pragną wzmocnić środek pola. Wydaje się jednak, że angielski zespół ze sprowadzeniem pomocnika wolałby poczekać do lata. Wówczas może być już za późno.

Wydaje się, ze Zakaria pozostanie w Bundeslidze. 26-latka już teraz mogą sprowadzić Borussia Dortmund i Bayern Monachium, czyli ekipy rywalizujące o mistrzostwo Niemiec. To atrakcyjna opcja dla Szwajcara, który z powodzeniem może grać jako defensywny pomocnik, ale również środkowy obrońca.

W sezonie 2021/2022 Zakaria rozegrał 17 meczów (dwa gole i asysta). Borussia Moenchengladbach jest rzekomo otwarta na sprzedaż tego gracza zimą. To bowiem ostatnia okazja na zarobek.