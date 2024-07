Duża sprzedaż Aston Villi. Piłkarz dołączy do gwiazd

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Moussa Diaby

Sezon w Premier League i koniec. Czas na podbój Arabii Saudyjskiej

Moussa Diaby po znakomitym sezonie w barwach Bayeru Leverkusen został sprowadzony do Premier League. Aston Villa zapłaciła za niego 55 milionów euro i wiązała z nim spore oczekiwania. Reprezentant Francji w 54 spotkaniach w koszulce The Villans strzelił dziesięć goli i zanotował dziewięć asyst.

Pobyt 25-latka w Birmingham trudno uznać za nieudany, jednak spodziewano się po nim nieco więcej. Napastnik miał problemy z regularnością. Od października aż do końca lutego w lidze zdobył tylko dwie bramki i zapisał jedno ostatnie podanie.

Oferta Al-Ittihad „spadła z nieba” Aston Villi. Klub z Villa Park potrzebował dużej sprzedaży, by spełnić wymagania Financial Fair Play, a sam Diaby nie wydawał się niezbędny w kadrze. Ekipa z Arabii Saudyjskiej zapłaciła za niego 60 milionów euro. Francuz podpisał pięcioletni kontrakt, ważny aż do 30 czerwca 2029 roku.

W Al-Ittihad Diaby spotka takich piłkarzy jak Fabinho, N’Golo Kante, Houssem Aouar, Jota i Karim Benzema. Jego nowym trenerem będzie Laurent Blanc, który zastąpił Marcelo Gallardo.