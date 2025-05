Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Inter, Juventus i Manchester City czają się na Gianluigiego Donnarummę

Gianluigi Donnarumma od 2021 roku jest związany z Paris Saint-Germain. Reprezentant Włoch miał swoje lepsze i gorsze momenty we francuskim zespole. Niewątpliwie jednak ostatnio dyspozycja golkipera jest godna pochwały. Tymczasem coraz częściej w mediach pojawiają się informacje, które sugerują, że może to być ostatni sezon 26-latka w Ligue 1.

Z informacji przekazanych przez sportitalia.it dowiadujemy się, że Gianluigi Donnarumma wzbudza ogromne zainteresowanie. Włoska gwiazda znajduje się na celowniku aż trzech zespołów. A są to Inter Mediolan, Juventus oraz Manchester City. Te kluby bardzo uważnie monitorują sytuację 26-letniego golkipera.

Kontrakt Gianluigiego Donnarummy z Paris Saint-Germain obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Włoch oczywiście rozważa pozostanie we Francji, ale wciąż nie otrzymał satysfakcjonującej oferty kontraktowej. Latem zatem może dojść do jego przeprowadzki. Czas pokaże, gdzie w przyszłym sezonie będziemy oglądali 26-latka.

Gianluigi Donnarumma w obecnym sezonie rozegrał 37 spotkań między słupkami Paris Saint-Germain. Włochowi udało zakończyć się aż 11 meczów bez straconego gola. Portal „Transfermarkt” natomiast wycenia reprezentanta Italii na 35 milionów euro.