Po udanym występie reprezentacji Włoch na mistrzostwach Europy, dotychczas najwięcej konkretnych ofert za swoich zawodników otrzymało Sassuolo. Władze Zielono-czarnych nie mają łatwego zadania, ponieważ do klubu, co chwilę przychodzą zapytania o uczestników Euro. Teraz sporym zainteresowaniem cieszy się również Domenico Berardi, który znalazł się na liście życzeń wielu europejskich gigantów.

Domenico Berardi stał się najbardziej pożądanym włoskim piłkarzem na rynku, tuż za Manuelem Locatellim i Frederico Chiesą

Sassuolo twardo trzyma się swojego stanowiska, twierdząc że żaden uczestnik Euro 2020 nie jest na sprzedaż

O Berardiego walczy obecnie Borussia Dortmund, Chelsea, AC Milan oraz Napoli

Domenico Berardi zmieni barwy klubowe?

“La Gazzetta dello Sport” zasugerowała, że od dłuższego czasu poczynaniom Domenico Berardiego przygląda się wielu europejskich gigantów. Reprezentant Włoch podczas Euro 2020 wystąpił w każdym spotkaniu, notując przy tym dwie asysty w fazie grupowej. Później z kolei odznaczał się świetnym przeglądem pola i potrafił kreować dogodne sytuacje bramkowe.

Co więcej, tylko w zeszłym sezonie wystąpił łącznie w 30 spotkaniach, w których zdobył 17 goli i zaliczył osiem asyst. Sassuolo to ósma ekipa zeszłorocznej kampanii Serie A. Zielono-czarnym zabrakło naprawdę niewiele, aby od jesieni występować w europejskich rozgrywkach, więc ambicje w klubie wzrosły do maksimum.

Dodatkowo dobre występy Manuela Locatelliego na mistrzostwach Europy również zostały zauważone. Klub postanowił jednak zatrzymać swojego gracza i nie sprzeda go nikomu z poza Włoch, przez co faworytem w wyścigu o podpis pomocnika stał się Juventus.

Do Sassuolo wpłynęły oferty z Anglii, Niemiec i Włoch

Pomimo gorzkich słów wypowiedzianych przez dyrektora sportowego Sassuolo, do klubu wciąż przychodzą zapytania ws. wykupu Locatelliego czy Berardiego. Powoli zaczyna się wydawać, że przyszłość tego pierwszego zaczyna być bardziej klarowna. Zupełnie inaczej jest natomiast ze skrzydłowym.

Chelsea 'enquire about Sassuolo and Italy forward Domenico Berardi' https://t.co/zqPN8SamTF — MailOnline Sport (@MailSport) July 21, 2021

Domenico Berardi znajduje się na radarze Borussii Dortmund, Chelsea oraz dwóch włoskich ekip, AC Milanu i Napoli. Sassuolo wyceniło też swojego gracza na około 40 mln euro. Można, więc stwierdzić, że po historii z Locatellim największe szanse na wykup zawodnika mają ekipy z Włoch. Niewykluczone jest też, że o 26-latka powalczy jeszcze BVB, które pożegnało się z Jadonem Sancho, natomiast Julian Brandt łączony jest z przenosinami do Lazio.

