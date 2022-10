PressFocus Na zdjęciu: Diogo Dalot

Ciekawe informacje możemy przeczytać na sobotniej okładce katalońskiego dziennika “SPORT” – Diogo Dalot znajduje się w orbicie zainteresowań Barcelony.

Dalot może trafić do Hiszpanii

Na celownik wzięła go Barcelona

Nawiązano już pierwsze kontakty z agentem Portugalczyka

Diogo Dalot obsadzi prawą obronę na Camp Nou?

Jak donosi na swojej najnowszej okładce kataloński dziennik “SPORT”, FC Barcelona postara się o sprowadzenie do stolicy Katalonii bocznego defensora Manchesteru United – Diogo Dalota. Co więcej, “Blaugrana” podobno już nawiązała pierwsze kontakty ze “świtą” zawodnika w celu sfinalizowania transakcji w najbliższych miesiącach.

Sześciokrotny reprezentant Portugalii ma być priorytetem Barcelony, jeśli chodzi o pozyskanie nowego prawego obrońcy. Wyciągnięcie Dalota z Manchesteru United nie będzie jednak łatwe, ponieważ “Czerwone Diabły” są zadowolone z postawy piłkarza i mają opcję przedłużenia jego umowy, która wygasa 30 czerwca 2023 roku.

Diogo Dalot jest zawodnikiem drużyny z Old Trafford od lipca 2018 roku, kiedy to trafił do czerwonej części Manchesteru za 22 miliony euro z FC Porto, którego jest wychowankiem. Kampanię 2020/2021 boczny defensor spędził na wypożyczeniu we włoskim Milanie.

Portugalczyk w 10 spotkaniach trwającej kampanii zaliczył 2 asysty. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na 28 mln euro.

