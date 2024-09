Paweł Dawidowicz latem mógł opuścić Hellas Werona i dołączyć do innego klubu w Serie A. Jak informuje Nicolo Schira klub podjął decyzję o przedłużeniu kontraktu z Polakiem.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Hellas chce zatrzymać Dawidowicza, zaoferują mu nowy kontrakt

Paweł Dawidowicz od sześciu lat jest zawodnikiem Hellasu Werona. Podczas letniego okna transferowego wydawać się mogło, że przygoda reprezentanta Polski z klubem dobiega końca. Ze względu na kontrakt do czerwca 2025 roku środkowy obrońca był łączony z przeprowadzką do innego klubu. Wśród chętnych na usługi doświadczonego stopera wymieniano m.in. Lazio.

W sprawie transferu do Lazio prowadzono nawet rozmowy, a sam piłkarz był chętny na dołączenie do Biancocelesti. Ostatecznie transakcja nie została sfinalizowana, a Dawidowicz pozostał w mieście Romeo i Julii. Przyszłość 29-latka do tej pory spowita była mgłą, lecz z Włoch napłynęły nowe informacje ws. dalszych losów wychowanka Sokoła Ostródy.

Jak przekazał Nicolo Schira zarząd Hellasu podjął decyzję, że kilku zawodników otrzyma ofertę przedłużenia kontraktu. W tym gronie znaleźli się Lorenzo Montipo, Gian Giacomo Magnani oraz Paweł Dawidowicz. Próba parafowania nowej umowy z 15-krotnym reprezentantem Polski może być zabezpieczeniem dla Hellasu, aby nie stracić zawodnika za darmo. Od stycznia Polak będzie mógł negocjować z dowolnym klubem, ze względu na wygasający w czerwcu kontrakt.

Dawidowicz w Hellasie jest jedną z wyróżniających się postaci. Na przestrzeni lat wywalczył sobie status kluczowego zawodnika. Łącznie dla klubu z Werony rozegrał 157 spotkań, w których czterokrotnie wpisał się na listę strzelców.