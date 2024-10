Danilo może zarobić krocie. Lukratywna propozycja na stole

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Danilo

Danilo łączony z transferem do Arabii Saudyjskiej

Danilo ma ważny kontrakt z Juventusem tylko do 30 czerwca 2025 roku i choć w umowie znajduje się opcja przedłużenia, to najprawdopodobniej nie zostanie aktywowana. Obie strony chcą bowiem się rozstać, do czego dojdzie podczas jednego z najbliższych dwóch okienek transferowych. W styczniu doświadczony obrońca byłby dostępny w promocyjnej cenie, a następnego lata na zasadzie wolnego transferu.

Z okazji na rynku chcą skorzystać kluby z Arabii Saudyjskiej – poinformował Fabrizio Romano w mediach społecznościowych. Zdaniem włoskiego dziennikarza tamtejsze zespoły aktywnie pracują już nad sprowadzeniem wszechstronnego defensora. Mierzący 184 centymetry zawodnik może liczyć na lukratywne oferty z Półwyspu Arabskiego, gdzie otrzymałby kilkukrotnie większą pensję niż w Turynie.

64-krotny reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w drużynie Starej Damy od sierpnia 2019 roku, kiedy trafił na Allianz Stadium za 37 milionów euro z Manchesteru City. Prawy obrońca, który może zagrać również na środku defensywy, ma bardzo bogate CV. W przeszłości grał bowiem także dla Realu Madryt, FC Porto, Santosu oraz America Futebol Clube, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki.

Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość 33-latka na około 7 milionów euro. Dotychczasowy bilans piłkarza w Turynie to 203 mecze, 9 goli i 13 asyst.