Dani Ramirez bardzo szybko może powrócić na polskie boiska. Jak donoszą “WP Sportowe Fakty”, 30-letni Hiszpan prowadzi poważne rozmowy na temat potencjalnego transferu do Widzewa Łódź.

Dani Ramirez obecnie występuje w lidze belgijskiej

Hiszpan w latach 2017-2022 grał na polskich boiskach

Przed obecnym sezonem przeniósł się do Zulte Waregem

Dani Ramirez ponownie zagra w Łodzi, ale tym razem dla Widzewa?

Jak dowiedział się Piotr Koźmiński z “WP Sportowych Faktów”, Dani Ramirez podczas najbliższego zimowego okienka transferowego może przeprowadzić się z Zulte Waregem do… Widzewa Łódź. Pomiędzy stronami podobno są prowadzone poważne rozmowy. Wcześniej uważano, że Hiszpan nie będzie mógł zmienić otoczenia już w styczniu, ponieważ obowiązujące przepisy zabraniają występu w trzech klubach w jednym sezonie.

30-latek zagrał bowiem dla Lecha Poznań w ostatnim Superpucharze Polski, lecz ostatecznie ten mecz ma nie być zaliczony do trwającej kampanii, co pozwoli wychowankowi Leganes na zmianę barw w trakcie najbliższego zimowego okienka transferowego. Co ciekawe, jego nowym zespołem może zostać Widzew Łódź, co byłoby trochę kontrowersyjne, ponieważ ofensywny pomocnik w przeszłości grał dla innej łódzkiej ekipy, czyli ŁKS-u.

My tu gadu gadu o mundialu, a tymczasem słyszę sensacyjne wieści w sprawie Daniego Ramireza. Zarówno co do daty jego powrotu do Ekstraklasy, jak i klubu, do którego może trafić. Dzieje się!!!! https://t.co/qmp6hRPLRU — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) November 30, 2022

Mierzący 175 centymetrów wzrostu playmaker występuje w barwach Zulte Waregem od sierpnia 2022 roku, kiedy to trafił do drużyny z belgijskiej ekstraklasy za darmo po wygaśnięciu umowy z popularnym “Kolejorzem”. 30-latek w Belgii nie czuje się jednak najlepiej i chciałby wrócić do Ekstraklasy.

Dani Ramirez podczas aktualnego sezonu rozegrał 8 meczów, ale nie strzelił żadnego gola i nie zaliczył ani jednej asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia ex-zawodnika m.in. Stomilu Olsztyn na 600 tysięcy euro. Widzew Łódź nie jest jedynym polskim klubem zainteresowanym 30-letnim pomocnikiem.

