Pressfocus Na zdjęciu: Jonathan David

Bayern chce w 2023 roku napastnika. Wysoko na liście życzeń jest Harry Kane. Anglik jest otwarty na transfer. Tak jak czołowy snajper Ligue 1.

Bayern uznał, że w 2023 roku spróbuje kupić napastnika

Na celowniku mistrza Niemiec jest przede wszystkim Harry Kane

Monachijczycy w razie niepowodzenia z Anglikiem, mogą mieć ciekawą alternatywę

Dwaj snajperzy otwarci na Bayern

Bayern w tym sezonie Bundesligi strzelił zdecydowanie najwięcej goli spośród wszystkich drużyn. Podopieczni Juliana Nagelsmanna trafili do siatki rywali już 30 razy. Mimo tego mistrz Niemiec do pierwszego w tabeli Unionu, traci cztery punkty. Po grze monachijczyków widać, że niekiedy brakuje im typowego napastnika w polu karnym. Stąd w Bayernie chęć zakupu zawodnika na tę pozycję w 2023 roku.

Od miesięcy z mistrzem Niemiec łączony jest Harry Kane. Informacje o transferze Anglika do Bayernu nie są wyssane z palca. Bawarczycy kontaktowali się już agentami 29-latka, a ten wyobraża sobie granie w Monachium, gdzie miałby spore szanse na wygrywanie trofeów, których brakuje mu w karierze. Kane ma kontrakt z Tottenhamem do 30 czerwca 2024 roku, ale jeszcze nie podjął decyzji, czy przedłuży umowę z londyńczykami.

Może zdarzyć się tak, że Kane odrzuci opcję dołączenia do Bayernu i wybierze nowy kontrakt w Tottenhamie. Wówczas atrakcyjnym kandydatem dla mistrza Niemiec może być Jonathan David, który od ponad dwóch lat strzela co sezon kilkanaście goli dla Lille. W bieżącej kampanii ma ich dziewięć, dzięki czemu jest najlepszym strzelcem Ligue 1 wspólnie z Neymarem. David szuka dla siebie nowego wyzwania. Kanadyjczyk chce zagrać w silniejszym klubie, niż Lille. 22-latek wyobraża sobie transfer na przykład do Bayernu, który nie kontaktował się dotychczas z otoczeniem zawodnika.

