Cristiano Ronaldo jednak opuści Al-Nassr? Nastąpił zwrot akcji

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo może zmienić barwy klubowe

Umowa Cristiano Ronaldo z Al-Nassr obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że strony zwiążą się nowym lukratywnym kontraktem i tym samym portugalska legenda zostanie w saudyjskim zespole na kolejny sezon. Tymczasem według najnowszych informacji brytyjskiej gazety „Daily Mail” wynika, że nastąpił zwrot akcji w sprawie przyszłości 40-letniego napastnika. Mianowicie, słynny zawodnik miał zawiesić rozmowy z klubem z Rijadu na temat przedłużenia umowy.

W tym momencie nie wiadomo, gdzie kapitan reprezentacji Portugalii będzie kontynuował swoją karierę. Media spekulują o powrocie snajpera do Sportingu Lizbona lub przejściu do innego klubu z Arabii Saudyjskiej. Być może Cristiano Ronaldo oraz Al-Nassr wrócą do negocjacji, ale na razie wstrzymano rozmowy. To pokłosie bardzo słabej kampanii w wykonaniu drużyny prowadzonej przez Stefano Piolego. Przypomnijmy, że saudyjski zespół odpadł już z Azjatyckiej Ligi Mistrzów i ma nikłe szanse na wygranie tytułu mistrza kraju.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki z powodzeniem występuje w barwach Al-Nassr od stycznia 2023 roku, gdy przeprowadził się na Al-Awwal Park po tym, jak wcześniej rozstał się z Manchesterem United. Środkowy napastnik największe sukcesy święcił z Realem Madryt, w koszulce którego cztery razy wygrał Ligę Mistrzów oraz dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii. Ponadto grał w Juventusie i Sportingu Lizbona. W aktualnym sezonie Cristiano Ronaldo rozegrał 39 meczów, strzelił 33 gole oraz zaliczył 4 asysty.