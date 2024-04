Antonio Conte od ponad roku pozostaje bezrobotny. Nie oznacza to bynajmniej, że zniknął z rynku trenerskiego. Według ostatnich doniesień nie przejmie Bayernu Monachium, ale otrzyma intratną ofertę od innej dużej marki.

Minął już rok, odkąd Tottenham Hotspur zwolnił Antonio Conte

Włoch wciąż znajduje się jednak w kręgu zainteresowań wielkich klubów

Według doniesień z Italii, szkoleniowiec otrzyma wielką ofertę z SSC Napoli

Mistrz Włoch nie chce marnować kolejnego sezonu. Conte kluczem

Sezon 2023/2024 był jednym z najlepszych w całej historii SSC Napoli. Zespół spod Wezuwiusza w pięknym stylu sięgnął po mistrzostwo Włoch, wprawiając swoich fanów w ekstazę. Tego stanu nie udało się jednak utrzymać na długo. Bieżąca kampania naznaczona jest licznymi zmianami trenerów i wielkim obniżeniem lotów. Po 30 kolejkach Partenopei zajmują zaledwie ósmą lokatę ze stratą pięciu punktów do strefy europejskich pucharów – nie mówiąc o Lidze Mistrzów.

Aurelio De Laurentiis postawił przed sobą ambitny cel. Zamierza błyskawicznie odświeżyć markę klubu, zatrudniając wielkie nazwisko. Według CalcioNapoli24, biznesmen osobiście angażuje się w negocjacje z Antonio Conte. Włoski szkoleniowiec od ponad roku jest bezrobotny po tym, jak zwolnił go Tottenham Hotspur. Wciąż jest jednak marką samą w sobie na rynku. Ostatnio z jego usług ostatecznie zrezygnował Bayern Monachium, co zamierza wykorzystać Napoli. 54-latek ma z miejsca przywrócić Partenopei blask i poprowadzić drużynę do trofeów.

W najbliższą niedzielę wciąż urzędujących mistrzów Serie A czeka wyjazd na stadion Monzy.

