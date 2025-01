Conceicao planuje rewolucje kadrową w Milanie. Ci piłkarze mogą odejść

Sergio Conceicao, nowy trener Milanu, w trakcie zimowego mercato zamierza przeprowadzić istotne zmiany w kadrze, by uczynić zespół bardziej konkurencyjnym. Davide Calabria, Emerson Royal i Yunus Musah znaleźli się na liście transferowej i mogą opuścić klub, donosi "Fichajes".

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Calabria, Emerson i Musah na wylocie z Milanu

Davide Calabria, Emerson Royal i Yunus Musah to nazwiska, które otwierają zimowe okno transferowe Milanu. Sergio Conceicao, przychodząc do klubu, podjął wyzwanie zbudowania drużyny zdolnej do walki o najwyższe cele, ale ta trójka nie znajduje się w jego planach.

Davide Calabria, kapitan Milanu i jeden z symboli klubu ostatnich latach, może opuścić San Siro. Sergio Conceicao nie widzi miejsca dla włoskiego obrońcy w swojej taktyce. Juventus jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem Calabrii, widząc w nim doświadczonego zawodnika, który wzmocni defensywę. Transfer do Bianconerich wydaje się coraz bardziej realny, również biorąc pod uwagę fakt, że turyńczykom odmówił Fikayo Tomori.

Emerson Royal, brazylijski obrońca, nie zdołał spełnić pokładanych w nim oczekiwań w Milanie. Jego uniwersalność – zdolność do gry na obu bokach obrony – przyciąga jednak uwagę klubów z Serie A i Premier League. Emerson jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych zawodników Milanu na rynku transferowym, co zwiększa prawdopodobieństwo jego odejścia już w styczniu.

Yunus Musah również znalazł się na liście transferowej. Choć jest określanym mianem gracza perspektywicznego, nie zdołał odnaleźć swojego miejsca w nowej filozofii taktycznej Conceicao. Jego potencjalnym kierunkiem są kluby z Francji, które interesują się zawodnikiem i widzą w nim szansę na rozwój. Milan dąży do szybkiego sfinalizowania transferu, by zyskać miejsce na wzmocnienia, które pasują do wizji nowego trenera.

