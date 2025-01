Milan chce wyrwać gwiazdę FC Porto! Cena? 75 mln euro

AC Milan przygotowuje się do półfinału Superpucharu Włoch przeciwko Juventusowi, ale nie zapomina o rynku transferowym. Według "Mercado Azul", Pepe z FC Porto to priorytetowy cel klubu w zimowym mercato.

Pepe – transferowy priorytet Milanu na styczeń

AC Milan, pod wodzą nowego trenera Sergio Conceicao, stara się wzmocnić skład przed kluczowymi meczami w tym sezonie. Obok intensywnych przygotowań do starcia z Juventusem w Superpucharze Włoch, działacze klubu aktywnie pracują nad wzmocnieniem ataku. Wśród potencjalnych kandydatów znalazł się Pepe, skrzydłowy FC Porto, który był jednym z kluczowych graczy pod wodzą Conceicao w portugalskiej lidze.

Według “Mercado Azul”, Pepe, który ma na swoim koncie 23 występy i 5 goli w obecnym sezonie, znalazł się na radarze Milanu. Brazylijczyk, dzięki włoskiemu paszportowi uzyskanemu w 2023 roku, nie zajmuje miejsca dla zawodników spoza Unii Europejskiej, co czyni go atrakcyjną opcją dla klubu.

Pepe to zawodnik wszechstronny, który może grać zarówno na lewym skrzydle, jak i w innych pozycjach ofensywnych. Jego szybkość i zdolność do dryblingu sprawiają, że jest bardzo ceniony przez trenerów. Conceicao wielokrotnie wystawiał go w różnych rolach, w tym nawet jako prawego obrońcę, co tylko podkreśla jego uniwersalność na boisku.

Chociaż klauzula wykupu wynosząca 75 milionów euro może odstraszać, Milan monitoruje sytuację i czeka na odpowiedni moment, by rozpocząć negocjacje. Pepe był wcześniej celem Juventusu, a obecnie interesują się nim także kluby z Premier League. Jednak relacja z Sergio Conceicao może być kluczowym czynnikiem, który przekona go do przenosin na San Siro.

