Przyszłość reprezentanta Polski Arkadiusz Milika jest tematem nieustannych spekulacji. Występujący obecnie w Olympique Marsylia napastnik jest między innymi łączony z powrotem na włoskie boiska. Teraz głos w tej sprawie zabrał prezydent francuskiego klubu Pablo Longoria, który jest przekonany, że Milik pozostanie na Stade Velodrome.

Milik na celowniku czołowych europejskich klubów

Milik do Marsylii trafił podczas zimowego okna transferowego. Francuski klub pozyskał go na zasadzie wypożyczenia z opcją definitywnego transferu z Napoli, które w pierwszej części obecnego sezonu odsunęło go od występów w pierwszym zespole.

Przenosiny do Francji nie zatrzymały jednak spekulacji dotyczących przyszłości zawodnika. Według medialnych doniesień Milik cały czas znajduje się na celowniku Romy, ale był również łączony z Borussią Dortmund czy Paris Saint-Germain.

Olympique Marsylia. Prezydent zabrał głos ws. przyszłości Milika

Podczas środowej konferencji prasowej o sytuację Polaka pytany był prezydent klubu Pablo Longoria. – Nie mogę zająć kategorycznego stanowiska w tej sprawie. Kontrolujemy sytuację związaną z Milikiem i rynkiem transferowym – powiedział Longoria podczas środowej konferencji prasowej.

– Mamy umowę wypożyczenia z opcją wykupu. Jeżeli wpłacimy określoną kwotę będzie zawodnikiem Marsylii – kontynuował. – Milik zawsze powtarza, że jest tutaj szczęśliwy i nigdy nie rozmawialiśmy o zwolnieniu go w przypadku oferty z dużego kontraktu. Intencją zawodnika jest przedłużenie kontraktu z Marsylią – dodał prezydent Marsylii.

Milik od czasu dołączenia do Olympique Marsylia rozegrał w jej barwach 12 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając w nich sześć bramek. Szansę na powiększenie swojego dorobku będzie miał już w najbliższy piątek. Zespół prowadzony przez Jorge Sampaoliego zmierzy się u siebie z RC Strasbourg, a polski napastnik niewątpliwie rozpocznie ten mecz w podstawowym składzie.

