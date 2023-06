Jednym z dotychczasowych letnich wzmocnień Realu Madryt jest Joselu. Jest to piłkarz różniący się od napastników, na których w ostatnich latach stawiali Królewscy. Hiszpan uważa jednak, że to może być jego przewagą.

IMAGO / Alterphotos Na zdjęciu: Joselu

Real Madryt wypożyczył Joselu z Espanyolu

Doświadczony napastnik pokazał w ostatnich latach, że wie, jak strzela się gole

33-latek uważa, że fakt, iż posiada inne cechy, niż stereotypowy gracz Realu, może działać na jego korzyść

“Bramkostrzelność to coś, z czym się rodzisz”

Real Madryt szybko rozpoczął planowanie kadry na przyszły sezon. Jednym z kilku wzmocnień tego lata było wypożyczenie Joselu. Jest to transfer dość niecodzienny. Po pierwsze, Królewscy rzadko stawiają na tak doświadczonych zawodników. Hiszpan ma na karku 33 lata. Do tego jego styl gry jest mało porywający. Faktem jednak pozostaje, że w ostatnich sezonach doświadczony napastnik wielokrotnie udowadniał, że jest świetnym strzelcem.

– Różnię się od graczy, którzy są już w kadrze. Wszystko, czego nauczy mnie Carlo Ancelotti i czego dowiem się podczas okresu przygotowawczego, będzie dla mnie korzystne. Talent do zdobywania bramek to coś, z czym się rodzisz. To prezent, którego nie ma każdy piłkarz. Dziękuję Bogu za to, że w ostatnich sezonach strzelałem sporo bramek – powiedział sam zainteresowany w rozmowie z Mundo Deportivo.

Joselu w minionym sezonie rozegrał 38 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Jego Espanyol spadł z La Ligi, ale sam Hiszpan zanotował w tych meczach 17 bramek i cztery asysty.