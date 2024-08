AS Monaco w niedzielę przekazało kibicom dobrą wiadomość. Otóż zespół prowadzony przez Adiego Huttera wzmocnił defensywę. Do drużyny trafił Christian Mawissa z Toulouse.

Źródło: AS Monaco

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe oraz Christian Mawissa

Oficjalnie: Christian Mawissa wzmocnił AS Monaco

AS Monaco nie próżnuje podczas letniego okienka transferowego. Francuski klub dokonał bowiem wielu ciekawych wzmocnień. Do zespołu prowadzonego przez Adiego Huttera trafił m.in. Thilo Kehrer. Przyjście niemieckiego defensora z West Hamu United kosztowało 11 milionów euro. Jak się okazuje, nie jest to jedyny obrońca, który przed sezon trafi na Stade Louis II.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej AS Monaco potwierdziło przyszłościowy transfer. Zespół „Les Monegasques” postanowił sprowadzić Christiana Mawissę z Toulouse. Koszt związany z przyjściem 19-letniego defensora na Stade Louis II wyniósł aż 16 milionów euro.

AS Monaco wiąże ogromną przyszłość z Christianem Mawissą. Potwierdzeniem tego jest kontrakt francuskiego gracza z „Les Monegasques”. 19-latek bowiem związał się z nowym klubem umową, która będzie obowiązywała do końca czerwca 2029 roku.

Miniony sezon w wykonaniu Christiana Mawissy był jego debiutanckim na poziomie Ligue 1. Francuski obrońca w barwach seniorskiej drużyny Toulouse rozegrał 19 spotkań na boiskach francuskiej elity. 19-latek może się pochwalić dwoma trafieniami. Udało mu się tego dokonać w meczach przeciwko Stade Reims oraz LOSC Lille.

