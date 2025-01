fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Pedri i Andreas Christensen

Christensen opuści Barcelonę? Obawia się rywalizacji

Barcelona kilka dni temu wyjaśniła przyszłość Ronalda Araujo, który był łączony z przenosinami do Juventusu. Ostatecznie podpisał nową umowę, choć znalazł się w niej zapis o możliwości wykupu, co z pewnością może być kuszące dla innych europejskich klubów. Tej zimy Urugwajczyk na pewno nie odejdzie, natomiast ważą się losy innego środkowego obrońcy Blaugrany – Andreasa Christensena.

Duńczyk w tym sezonie zagrał tylko raz – podczas meczu 1. kolejki z Valencią nabawił się kontuzji, która wyeliminowała go z gry na wiele miesięcy. Nie wrócił jeszcze na boisko, ale jest do tego bardzo blisko. Christensen ma świadomość, że pod jego nieobecność Hansi Flick zbudował zgrany duet stoperów, w którym kluczową rolę pełnił Pau Cubarsi. Choć uraz wykluczył na jakiś czas Inigo Martineza, przed nim w hierarchii jest jeszcze Araujo, który dopiero co związał się z klubem nowym kontraktem.

Christensen obawia się, że nie wygra rywalizacji o miejsce w składzie, a co za tym idzie – powrót do formy po dłuższej przerwie będzie bardzo ciężkim zadaniem. “Mundo Deportivo” donosi, że gwiazdor rozważa odejście z Barcelony jeszcze tej zimy, tak aby znaleźć drużynę, dla której będzie liderem.

Jak do tych wieści podchodzą włodarze Barcelony? Christensen ma obowiązującą umowę tylko do 2026 roku, więc sprzedaż tej zimy jest optymalnym rozwiązaniem. W grze o niego mają być Juventus oraz Manchester United. Gdyby Duńczyk odszedł, klub zabezpieczyłby potrzebne fundusze na transfer Marcusa Rashforda.