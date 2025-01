Chiesa zabrał głos ws. odejścia z Liverpoolu. Stanowcza reakcja

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa rozwiewa wątpliwości ws. ewentualnego transferu

Federico Chiesa nie miał łatwego startu w Liverpoolu. Z tego powodu, w ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o potencjalnym transferze do Napoli, które poszukuje nowego skrzydłowego po odejściu Khvichy Kvaratskhelii do PSG. Jednak szanse na taki ruch maleją, ponieważ włoski zawodnik jednoznacznie podkreślił swoje przywiązanie do The Reds. Wydaje się, że obecnie powrót do Serie A nie wchodzi w grę.

Po meczu Ligi Mistrzów przeciwko PSV, Chiesa wypowiedział się bardzo stanowczo: – Chcę grać dla Liverpoolu! Chcę tu być i dawać z siebie wszystko dla tego klubu. The Reds to jedna z największych drużyn na świecie, a kibice są niesamowici. Gra na Anfield przyprawia mnie o dreszcze – przyznał.

Liverpool zapłacił za Chiesę latem 12 milionów euro plus 3 miliony w bonusach i nie zamierza go sprzedawać zaledwie po sześciu miesiącach. Pomimo ograniczonego czasu gry w pierwszej części sezonu, klub darzy go zaufaniem, a sam piłkarz nie myśli o zmianie barw. Włoch początkowo walczył o odzyskanie formy, a następnie leczył kontuzję. Jednak teraz jego sytuacja poprawia się.

Mecz z PSV był dla Chiesy przełomowy – po raz pierwszy od transferu z Juventusu rozegrał pełne 90 minut w Lidze Mistrzów. To może być punkt zwrotny w jego przygodzie z The Reds, a kibice Liverpoolu liczą, że Włoch na dobre zadomowi się w wyjściowej jedenastce.