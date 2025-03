Chelsea planuje transfer gwiazdy BVB. Może wykorzystać Sancho

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Gittens w miejsce Sancho?

Chelsea latem wypożyczyła Jadona Sancho z obowiązkiem wykupu. Skrzydłowy zanotował bardzo dobry start na Stamford Bridge, lecz z biegiem miesięcy przestał zachwycać. Wciąż cieszy się miejscem w składzie Enzo Mareski, ale jego gra pozostawia wiele do życzenia. Włodarze The Blues nie byli do niego przekonani na tyle, że rozważali nawet wycofanie się z umowy i oddanie go do Manchesteru United. Zdecydowano natomiast, że faktycznie zostanie po sezonie wykupiony za 25 milionów funtów. Nie przesądza to o jego przyszłości w klubie, gdyż w grę wchodzi sprzedaż jeszcze w tym samym okienku.

Na liście życzeń Chelsea znajduje się Jamie Gittens, czyli kolejna wschodząca gwiazda Borussii Dortmund. Angielskiego piłkarza chcą największe kluby w Premier League, w tym między innymi Arsenal, Tottenham czy właśnie Chelsea.

Gittens nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale wielce prawdopodobne, że latem będzie chciał opuścić Borussię Dortmund. Wiele zależy od ewentualnego awansu do Ligi Mistrzów. Jeśli go nie będzie, 20-latek postara się o zgodę na transfer.

Borussia Dortmund liczy na zarobek w okolicach 100 milionów euro. Aby zmniejszyć tę kwotę, Chelsea może włączyć do transakcji Sancho. Jeszcze w poprzednim sezonie 25-latek był wypożyczony na Signal Iduna Park z Manchesteru United. Nawiązał do swoich występów z czasów pierwszej przygody z tym klubem, choć oczywiście wtedy radził sobie jeszcze lepiej. Borussia nie ukrywa, że chciałaby go ponownie mieć u siebie.