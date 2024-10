Chelsea pogodzi Man City i Arsenal? Dołącza do wyścigu o pomocnika

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Samuele Ricci wzbudził zainteresowanie Chelsea

Samuele Ricci jest obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Doskonała forma pomocnika Torino oczywiście nie uchodzi uwadze europejskich potęg, których skauci bacznie monitorują wyróżniających się piłkarzy. Do tej pory 23-latek był łączony głównie z Manchesterem City oraz Arsenalem, ale jak się teraz okazuje, do walki o zakontraktowanie młodzieńca dołączył kolejny gigant Premier League.

Zdaniem Ekrema Konura pięciokrotny reprezentant Włoch wzbudził zainteresowanie również Chelsea. Zatem wszystko wskazuje na to, że w jednym z najbliższych okienek transferowych dojdzie do starcia potentatów o podpis Samuele Ricciego. Jeśli Torino zdecyduje się na sprzedaż swojej gwiazdy, to może liczyć na ogromny zarobek

Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia tego zawodnika na około 22 miliony euro, a jego wartość rynkowa stale rośnie. Wydaje się, że potencjalny kupiec będzie musiał wyłożyć na stół ponad 40 milionów euro. Defensywny pomocnik w koszulce drużyny Byków rozegrał łącznie 86 meczów, zdobył 3 bramki i zanotował 6 asyst.

Mierzący 181 centymetrów piłkarz z powodzeniem występuje w barwach turyńskiego zespołu od stycznia 2022 roku, gdy przeniósł się na Stadio Olimpico za niespełna 10 milionów euro z Empoli, którego jest wychowankiem. Przypomnijmy, że Torino początkowo wypożyczyło Samuele Ricciego, by następnie go wykupić.