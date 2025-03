Chelsea ma plan na Sancho. Zmienili zdanie ws. gwiazdy

Jadon Sancho po sezonie na stałe dołączy do Chelsea. Jak informuje Simon Phillips, w Londynie nie wiążą jednak przyszłości z piłkarzem. The Blues szukają kupca, aby natychmiastowo go sprzedać.

News Images LTD / Alamy (Photo by Izzy Poles/News Images) Na zdjęciu: Jadon Sancho

Chelsea wykupi Sancho z Man United, ale od razu go sprzeda

Jadon Sancho drugiego pobytu w Manchesterze United nie zaliczy do udanych. Jeszcze w poprzednim sezonie piłkarz popadł w konflikt z Erikiem ten Hagiem, co skończyło się wypożyczeniem na pół roku do Borussii Dortmund. Przed startem rozgrywek reprezentant Anglii ponownie udał się na wypożyczenie. Tym razem oddano go Chelsea, lecz w umowie zapisano klauzulę obowiązkowego wykupu.

The Blues po zakończeniu sezonu muszą zapłacić Czerwonym Diabłom 25 milionów funtów. Jeszcze do niedawna dyrektorzy londyńskiego klubu rozważali złamanie zapisu w umowie oraz zapłacenie kary na rzecz Manchesteru United. Natomiast nowe informacje sugerują, że kierownictwo Chelsea wpadło na nowy pomysł.

Simon Phillips poinformował, że Chelsea dotrzyma warunków umowy i wykupi Sancho z Manchesteru United. Natomiast w międzyczasie będą prowadzić poszukiwania potencjalnego kupca na usługi 24-latka. Nikt w Londynie nie wiążę przyszłości z zawodnikiem, zatem jedynym rozwiązaniem będzie natychmiastowa sprzedaż po obowiązkowym wykupie.

Sancho w bieżących rozgrywkach zagrał w koszulce Chelsea 28 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył sześć asyst. Ostatnio wiedzie mu się przeciętnie, ponieważ nie wpisał się na listę strzelców od grudnia ubiegłego roku. Z kolei po raz ostatni udział przy zdobyciu gola zanotował na początku stycznia w meczu ligowym z Crystal Palace.