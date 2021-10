Eden Hazard niewykluczone, że niebawem ponownie zakotwiczy w Chelsea. Zwolennikiem tego, aby Belg znów reprezentował barwy The Blues, jest przede wszystkim właściciel klubu Roman Abramowicz. W brytyjskich mediach pojawiły się już informacje, że zaczęły się pierwsze nieformalne rozmowy dotyczące ewentualnego powrotu doświadczonego zawodnika do ekipy z Londynu.

Eden Hazard może wkrótce zmienić barwy klubowe

Pojawiły się doniesienia, że Belg może wrócić do Chelsea

30-latek ma z Realem Madryt kontrakt ważny do końca czerwca 2024 roku

Real koszmarem dla Hazarda?

Eden Hazard jest już podobno znudzony złymi doświadczeniami w Realu Madryt. Piłkarz podobno chciałby wrócić do Chelsea, gdzie tak naprawdę kariera Belga się rozwinęła. Hazard trafił do hiszpańskiego zespołu w 2019 roku za 115 milionów euro.

Kłopotem przy realizacji transakcji może być jednak to, że klub z Londynu nie bierze pod uwagę wyłożenia nawet połowy sumy, którą zarobił na transferze z udziałem reprezentanta Belgii. Spekuluje się, że Chelsea jest gotowa przeznaczyć na transakcję z udziałem zawodnika nie więcej, niż 40 milionów euro.

Sternicy Królewskich są podobno otwarci na to, aby wyrazić zgodę na transfer Hazarda. Warunkiem miało być jednak to, że Real chciałby wymienić się piłkarzami z The Blues.

Na celowniku Los Blancos znalazł się Reece James. Anglik miałby wzmocnić defensywę Realu. 21-latek jest jedną z największych perełek w szeregach Chelsea. Niezwykła konkurencja w londyńskiej ekipie sprawia jednak, że piłkarz czuje niedosyt w związku z brakiem regularnej gry.

Czytaj więcej: Defensor Chelsea zaakceptował warunki nowej umowy

Brentford Chelsea 6.90 4.00 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12. października 2021 08:52 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin