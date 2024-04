Levi Colwill podobno jest celem transferowym Liverpoolu. The Reds mają jednak małe szanse na pozyskanie 21-letniego stopera, którego Chelsea chce zatrzymać za wszelką cenę - podaje Rudy Galetti.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Levi Colwill

Levi Colwill nie odejdzie z Chelsea. Londyńczycy zdecydowali

Levi Colwill w ostatnich miesiącach był łączony z opuszczeniem Chelsea, a próbę sprowadzenia środkowego obrońcy w najbliższym letnim okienku transferowym podobno ma podjąć Liverpool. Wszystko jednak wskazuje na to, że The Reds będą musieli obejść się smakiem, ponieważ 21-latek jest nie do ruszenia ze Stamford Bridge. Jak poinformował Rudy Galetti, urodzony w Southampton piłkarz najprawdopodobniej zostanie w Londynie.

Włoski dziennikarz uważa bowiem, że popularni The Blues postrzegają młodego stopera jako przyszłość klubu i nawet nie mają zamiaru analizować otrzymanych za niego ofert. Levi Colwill w sierpniu 2023 roku podpisał nowy długoterminowy kontrakt z Chelsea. Umowa perspektywicznego zawodnika wygasa dopiero 30 czerwca 2029 roku, a co więcej, włodarze ze Stamford Bridge posiadają opcję przedłużenia jej o kolejny sezon.

Londyński zespół ma więc dobrze zabezpieczoną przyszłość swojego wychowanka. Jednokrotny reprezentant Anglii obecnie pauzuje z powodu kontuzji palca, a w aktualnej kampanii rozegrał łącznie 32 spotkania, strzelił 1 gola i zaliczył 1 asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro. Levi Colwill w sezonie 2022/2023 był wypożyczony do Brighton & Hove Albion, gdzie zrobił ogromne postępy.