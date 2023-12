Chelsea może bardzo szybko pożegnać się z nowym zawodnikiem. Według portalu "TeamTalk" Axel Disasi, który trafił do Londynu latem, przymierzany jest do odejścia z klubu zimą.

Imago / Paul Terry / Sportimage Na zdjęciu: Axel Disasi

Axel Disasi trafił do Chelsea podczas ostatniego okna transferowego

“The Blues” zapłacili za Francuza 45 milionów euro

Obrońca nie spełnił pokładanych w nim nadziei

Axel Disasi może szybko odejść z Chelsea

Chelsea w ostatnich dwóch latach wydała ponad miliard euro na transfery. Część z nich okazała się transferowymi niewypałami. Mauricio Pochettino miał poprosić o kolejne wzmocnienia w nadchodzącym oknie transferowym. Jednak, aby tak się stało “The Blues” najpierw muszą pozbyć się kilku piłkarzy, żeby nie naruszyć przepisów finansowego fair-play. Według portalu “TeamTalk” jednym z zawodników, którzy mogą odejść jest Axel Disasi. Francuz nie sprostał oczekiwaniom trenera i klubu, przez co zaledwie pół roku po przybyciu do Londynu może zmienić drużynę.

25-letni obrońca jest podstawowym piłkarzem u argentyńskiego trenera. Rozegrał 14 spotkań w Premier League, w których strzelił jedną bramkę. W świetle kolejnych transferów do klubu jego pozycja może nie być w przyszłości tak pewna jak dotychczas. Przed sezonem Chelsea zapłaciła za reprezentanta Francji 45 milionów euro.

Dla drużyny ze stadionu Stamford Bridge to kolejny ciężki sezon. Po 16. kolejkach zajmują dopiero odległe 12. miejsce w lidze z dorobkiem 19 punktów. Do najlepszej czwórki, która ma pewny awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, tracą już 14 punktów.

Czytaj więcej: Roma znalazła kandydata do wzmocnienia obrony. Wypożyczą piłkarza Chelsea