Chelsea planuje dokonać sensacyjnego transferu. Na celowniku The Blues znajduje się bowiem Leny Yoro z Manchesteru United. Ruben Amorim jednak nie planuje rozstawać się ze swoim stoperem - donosi Simon Phillips.

Chelsea chce Leny’ego Yoro. Ruben Amorim zablokuje ruch

Chelsea w zimowym okienku transferowym nie pracowała specjalnie intensywnie na rynku. The Blues dopięli tylko jedno wzmocnienie. Do drużyny prowadzonej przez Enzo Mareskę trafił Mathis Amougou z Saint-Etienne. Koszt przyjścia utalentowanego pomocnika wyniósł 15 milionów euro. Jak się okazuje, londyńczycy już pracują nad transakcjami, które mogą dokonać po sezonie.

Najnowsze, a do tego bardzo interesujące wieści transferowe z obozu Chelsea przekazuje Simon Phillips. Otóż władze ze Stamford Bridge planują osłabić Manchester United. Na celowniku londyńskiego zespołu nie tylko znajdują się Kobbie Mainoo oraz Alejandro Garnacho. Zainteresowanie The Blues wzbudził również Leny Yoro.

Brytyjski dziennikarz przekazał jednak, że do transferu francuskiego obrońcy do Chelsea prawdopodobnie nie dojdzie. Ruben Amorim bowiem postawił sprawę jasno. Portugalski szkoleniowiec nie bierze pod uwagę możliwości, że straci utalentowanego defensora. The Blues zatem mogą obejść się smakiem.

Leny Yoro trafił do Manchesteru United w letnim okienku transferowym. Czerwone Diabły zapłaciły Lille za przyjście Francuza ponad 60 milionów euro. Dotychczas 19-latek rozegrał 16 spotkań w barwach drużyny z Old Trafford.