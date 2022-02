Źródło: The Times

Declan Rice może zostać latem tego roku najdroższym zawodnikiem w historii Premier League. Szalone oferty w sprawie transferu zawodnika szykują podobno Chelsea i Manchester United. Defensywny pomocnik aktualnie broni barw West Ham United.

Declan Rice może latem zostać bohaterem jednego z najbardziej spektakularnych transferów

The Times twierdzi, że poważnie zainteresowani zawodnikiem są działacze Chelsea i Man Utd

W kontekście transferu w grę wchodzą ogromne pieniądze

Rice może zostać najdroższym zawodnikiem w historii Premier League

Declan Rice ma kontrakt ważny z West Ham United do końca czerwca 2024 roku. Zawodnik w seniorskim zespole Młotów jest natomiast od 2017 roku. Jak na razie rozegrał 177 meczów, w których zdobył cztery bramki, a ponadto zaliczył cztery asysty.

The Times twierdzi, że Chelsea i Man Utd są gotowe na to, aby złożyć WHU szaloną ofertę w sprawie zawodnika. Podobno mowa nawet o ponad 140 milionach euro. Tylka taka kwota ma przekonać działaczy Młotów do wyrażenia zgody na transfer.

Już latem minionego roku Rice mógł zmienić klub. Chętny na pozyskanie zawodnika był klub ze Stamford Bridge. Anglik w Chelsea stawiał pierwsze kroki w piłkarskim życiu. Ostatecznie działacze The Blues nie złożyli wystarczająco atrakcyjnej oferty, więc temat transferu upadł.

Rice w West Ham United jest nie tylko kluczową postacią drugiej linii, ale również kapitanem drużyny. Od marca 2019 roku zawodnik występuje też w reprezentacji Anglii, w której zaliczył już 27 występów. Wcześniej natomiast rozegrał trzy spotkania w reprezentacji Irlandii.

