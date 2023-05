PressFocus Na zdjęciu: Gavi

Mauricio Pochettino oczekuje, że otrzyma w Chelsea wzmocnienia na trzech pozycjach

Jedną z nich jest środek pomocy. Najmocniej chciałby zakontraktować Alexisa Mac Allistera, ale interesuje się też Gavim

Jeśli do końca czerwca Barcelona nie zarejestruje nowego kontraktu 18-latka, ten będzie mógł odejść za darmo

Gavi ponownie na celowniku The Blues

Chelsea wciąż nie zakontraktowała żadnego trenera, mającego poprowadzić zespół w perspektywie długofalowej. Wielkim faworytem do przejęcia tej roli jest jednak Mauricio Pochettino. Angielskie media przekonują, że Argentyńczyk oczekuje wzmocnień na trzech pozycjach: bramkarza, środka pomocy oraz linii ataku.

Były szkoleniowiec Tottenhamu czy Paris Saint-Germain ma swojego faworyta wśród pomocników. Marzy o Alexisie Mac Allisterze, ale piłkarz Brighton & Hove Albion jest już jedną nogą w Liverpoolu. Drugi na liście znajduje się z kolei Gavi.

O zainteresowaniu Chelsea 18-latkiem mówiło się już sporo w ostatnich miesiącach. Gracz wyraża swoje przywiązanie do Barcelony, ale ostatecznie o wszystkim zadecydują kwestie finansowe. Hiszpan przedłużył bowiem umowę z Blaugraną do 2026 roku, ale ta nie została ostatecznie zarejestrowana. Jeśli do 30 czerwca klub nie znajdzie sposobu, by “zalegalizować” kontrakt swej perełki, ta będzie mogła odejść za darmo.

Gavi rozegrał w tym sezonie już 45 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwa gole i sześć asyst.

