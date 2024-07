PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Samu Omorodion

Samu Omorodion wyceniony na 70 milionów euro

Chelsea nie zakończyła jeszcze zakupów w letnim okienku transferowym. The Blues wciąż przeczesują rynek w celu znalezienia nowego napastnika. Kilka tygodni temu na celownik Niebieskich trafił Samu Omorodion z Atletico Madryt. Angielski klub nawet złożył kilka ofert za 20-letniego snajpera, ale każda dotychczasowa propozycja została odrzucona.

Najnowsze informacje w tej sprawie ujawnił Ben Jacobs, który na co dzień pracuje w brytyjskim portalu “GiveMeSport”. Według wspomnianego dziennikarza hiszpański zespół nie wyklucza sprzedaży mierzącego 193 centymetry wzrostu atakującego, lecz liczy na zarobek rzędu aż 70 milionów euro, co może być zaporową wyceną dla Chelsea.

Londyńczycy w przeszłości obserwowali również takich napastników jak między innymi Victor Osimhen czy Benjamin Sesko. Nigeryjczykowi jest jednak bliżej do Paris Saint-Germain, a Słoweniec ostatecznie przedłużył kontrakt z Lipskiem, gdzie pozostanie na kolejny sezon. To stawia włodarzy popularnych The Blues w trudnej sytuacji, bo czasu na znalezienie nowego snajpera jest coraz mniej.

Samu Omorodion, który jeszcze nawet nie zadebiutował w Atletico Madryt, w poprzedniej kampanii przebywał na wypożyczeniu w Deportivo Alaves. Tam młodzieżowy reprezentant Hiszpanii pokazał się z bardzo dobrej strony – zdobył 8 bramek i zaliczył 1 asystę w 35 rozegranych spotkaniach.

Pochodzący z Nigerii piłkarz do zespołu Rojiblancos przeszedł w sierpniu 2023 roku za 6 milionów euro z Granady. W przyszłym sezonie być może będzie ważną postacią drużyny prowadzonej przez Diego Simeone. Wszystko jednak zależy do tego, czy pozostanie na Estadio Metropolitano.