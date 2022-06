Pressfocus Na zdjęciu: Jonathan Clauss

Jonathan Clauss ma ambicję zagrać w lepszym klubie, niż Lens. Transfer Francuza rozważa Atletico. Do grona chętnych dołączyła Chelsea.

Jonathan Clauss to klubowy kolega Przemysława Frankowskiego z Lens

Francuz tego lata może zmienić pracodawcę

Piłkarzem zainteresowana jest między innymi Chelsea

Chelsea potrzebuje wzmocnić obronę

W zakończonym już sezonie 2021/2022, Chelsea miała trzecią najlepszą defensywę. Londyńczycy stracili 33 gole. O powtórzenie takiego osiągnięcia może być trudno, ponieważ The Blues opuścili już Antonio Ruediger i Andreas Christensen. Następni w kolejce są Marcos Alonso i Cesar Azpilicueta. Nie dziwi zatem fakt, że na celowniku trzeciej siły Premier League znalazł się Jonathan Clauss z Lens.

Prawy wahadłowy siódmej drużyny minionego sezonu Ligue 1, to reprezentant Francji, który długo czekał na swoją szansę od Didiera Deschampsa. Selekcjoner Trójkolorowych nie mógł jednak dłużej ignorować formy i umiejętności 29-latka. Clauss rozegrał 40 meczów. Strzelił w nich 5 goli oraz zaliczył 11 asyst.

Defensor Lens w tym roku skończy 30 lat. Francuz zdaje sobie z tego sprawę i nie chce zmarnować swojej szansy na transfer do klubu walczącego o najwyższe laury. Pomóc w tym może sytuacja kontraktowa Claussa, który ma jeszcze tylko rok ważnej umowy, a dodatkowo nie chce jej przedłużyć. To z kolei sprawia, że potencjalny kupiec może sprowadzić gracza Lens poniżej jego wartości rynkowej. Ta według portalu Transfermarkt to 15 milionów euro.

Sytuację Claussa monitoruje Chelsea, która może potrzebować konkurenta do gry dla Reece’a Jamesa. Lens jest otwarte na sprzedaż Francuza za dziesięć milionów euro, co jest kwotą zdecydowanie w zasięgu The Blues. 29-latkiem interesuje się jeszcze Olympique Marsylia i Atletico Madryt.

