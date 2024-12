Milan zarzuci sieci na gracza Chelsea? Wyceniany na 10 milionów

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

AC Milan rozważa pozyskanie Cesare Casadeiego z Chelsea

AC Milan w tym sezonie stawia sobie za cel wywalczenie co najmniej miejsca premiowanego gra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. To sprawia, że klub z San Siro już myślami jest przy wzmocnieniach na 2025 rok. Interesującymi wieściami na ten temat podzielił się portal Fichajes.net, sugerując, że na radarze The Blues znalazł się pomocnik Chelsea.

Źródło przekonuje, że Milan zainteresował się Cesare Casadeim. 21-latek nie cieszy się dużym zaufaniem Enzo Mareski w trakcie trwającego sezonu. Włoch ani razu nie miał okazji zaprezentować się w tej kampanii w Premier League. Zaliczył z kolei cztery mecze w Lidze Konferencji. W tych starciach na boisku spędził 244 minuty. To wystarczyło, aby graczem zainteresował się przedstawiciel ligi włoskiej. Mowa oczywiście o Milanie.

Casadei to zawodnik, który pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w Interze Mediolan. Z włoskiej ekipy piłkarz trafił do Chelsea w sierpniu 2022 roku, kosztując blisko 15 milionów euro. Zawodnik ma na swoim koncie 12 występów w młodzieżowej reprezentacji Włoch. To jednocześnie może mieć przełożenie na wartość rynkowa gracza, która kształtuje się dzisiaj na poziomie 10 milionów euro.

Rossoneri w każdym razie nie są jedyną ekipą, która wykazuje zainteresowanie Casadeim. Chętna na transfer z udziałem zawodnika jest też Monza. Podobno pion sportowy zarządzany przez Adriano Gallianiego jest gotowy zaoferować Casadeiemu ważną rolę w zespole.

