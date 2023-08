Atletico Madryt spróbuje w końcówce okienka kupić defensywnego pomocnika. By uzyskać na to fundusze, Rojiblancos mogą sprzedać Yannicka Carrasco. Skrzydłowy otrzymał lukratywną ofertę z Al-Shabab, wciąż znajduje się też w kręgu zainteresować FC Barcelony.

Yannick Carrasco może tego lata opuścić Atletico Madryt

Belg ma ofertę trzyletniego kontraktu z Al-Shabab. Wciąż może też trafić do Barcelony

Rojiblancos mogą wykorzystać kwotę za skrzydłowego, by sprowadzić defensywnego pomocnika

Carrasco rozważa odejście z Civitas Metropolitano

Atletico Madryt poszukuje na rynku defensywnego pomocnika. Już od wielu tygodni mówi się o negocjacjach z Pierre’em-Emile’em Hojbjergiem z Tottenhamu. Niestety, Rojiblancos nie mają środków, by przeprowadzić taki transfer.

Dlatego też możliwe pozostaje odejście Yannicka Carrasco. Reprezentantowi Belgii pozostał rok kontraktu na Civitas Metropolitano. Na początku letniego okienka sporo mówiło się o przeprowadzce skrzydłowego do FC Barcelony. Choć temat ucichł, wciąż jest możliwy. Bardziej prawdopodobne są jednak przenosiny gracza do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał on ponoć lukratywną, trzyletnią propozycję umowy od Al-Shabab. Atletico zapewne nie otrzymałoby znacznej kwoty za podopiecznego, ale samo zwolnienie jego pensji mogłoby okazać się zbawienne w kontekście kupna pomocnika.

29-latek już w pierwszym meczu tego sezonu zanotował asystę przeciwko Granadzie (3:1).

