Carlo Ancelotti dogadał się z nowym pracodawcą. Odejdzie z Realu Madryt

Carlo Ancelotti dogadał się z reprezentacją Brazylii

Carlo Ancelotti w tym sezonie zawiódł jako trener Realu Madryt. Królewscy pod jego wodzą spisują się bardzo słabo i jeszcze gorzej wyglądają pod względem samej gry. Właściwie można powiedzieć, że obecny sezon został w całości stracony, bowiem również szanse na mistrzostwo Hiszpanii są już tylko iluzoryczne.

Z tego powodu sporo mówi się o możliwych zmianach w zespole Los Blancos w letnim okienku transferowym. Przede wszystkim ma dojść do zmiany na stanowisku trenera. Według informacji przekazanych przez dziennik „Marca”, Carlo Ancelotti dogadał się już z reprezentacją Brazylii ws. pracy po zakończeniu aktualnego sezonu. Do sfinalizowania kontraktu pozostał jeszcze podpis Włocha pod umową. To oznacza, że wraz z ostatnim meczem Ancelotti pożegna się z Realem Madryt. O tym, kto ma być jego następcą więcej pisaliśmy TUTAJ.

Carlo Ancelotti prowadził Real Madryt w sumie 348 meczach. W tym czasie z klubem ze stolicy Hiszpanii wygrał trzy razy rozgrywki Ligi Mistrzów. Wielokrotnie zdobywał mistrzostwa kraju, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. W przeszłości pracował dla m.in. AC Milanu, Chelsea, Bayernu Monachium oraz PSG. Z reprezentacją Brazylii będzie miał szansę na mistrzostwo świata w 2026 roku.

