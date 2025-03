Calhanoglu namawia piłkarza Realu na transfer do Interu

Hakan Calhanoglu otwarcie zachęca Ardę Gulera do przejścia z Realu Madryt do Interu. Według "Calciomercato" Nerazzurri mogą sięgnąć po młodego Turka, który gra w Hiszpanii bardzo niewiele.

Arda Guler może trafić do Interu

Hakan Calhanoglu nie ukrywa, że chętnie widziałby Ardę Gulera w Interze. Po meczu Ligi Narodów, w którym Turcja pokonała Węgry 3:1, pomocnik Nerazzurrich skomentował doniesienia transferowe, przyznając, że zrobi wszystko, by przekonać młodego rodaka do przenosin do Mediolanu.

– To bardzo ważny zawodnik. Jest dla mnie jak brat, bardzo go cenię. Oczywiście, chciałbym, żeby do nas dołączył. Każdy chce mieć w składzie tak utalentowanych piłkarzy – przyznał Calhanoglu. – Decyzja należy jednak do niego. Uważam, że zasługuje na regularną grę i życzę sobie, by zdecydował się właśnie na Inter.

Inter w nadchodzącym sezonie planuje odmłodzić skład, zwłaszcza ofensywę. Głównym celem klubu jest Nico Paz, młody pomocnik Como, należący do Realu Madryt. Ponieważ jednak Królewscy nie podjęli jeszcze decyzji o jego przyszłości, Nerazzurri ponownie zwrócili uwagę na Gulera.

Arda Guler w barwach Realu Madryt otrzymuje niewiele szans na grę. Inter widzi w nim idealne wzmocnienie ofensywy na przyszłość, a poparcie Calhanoglu może odegrać kluczową rolę w negocjacjach. Najbliższe tygodnie pokażą, czy Real pozwoli utalentowanemu Turkowi na odejście do Serie A. Według “Transfermarkt”, młody zawodnik jest wyceniany na 45 mln euro, a jego kontrakt z Los Blancos wygasa w czerwcu 2029 roku.